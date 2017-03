De Kuip trilt al tachtig jaar

Midden jaren 90 ondergaat De Kuip een metamorfose en wordt het nieuwe Maasgebouw aan het stadion gekoppeld. Bijna alle toeschouwers zitten voortaan droog, want de bovenste ring is overkapt.

Wat van alle tijden is, ongeacht of het een wedstrijd van Feyenoord, een interland, een Europa Cup-finale, de bekerfinale of een concert betreft, is de trilling die door het stadion trekt als er gescoord wordt of massaal gejuicht of gezongen wordt.

Die sensatie geeft De Kuip ook na tachtig jaar nog altijd een magisch aureool.