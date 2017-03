A4 dicht na brand in Schipholtunnel; zware avondspits dreigt

De A4 richting Den Haag zal de gehele avondspits afgesloten blijven vanwege een brand in de Schipholtunnel. Een tunnelbuis is dicht vanwege de inmiddels gebluste brand in een vluchtgang.

Verkeer op de A4 richting Den Haag wordt aangeraden om om te rijden. Volgens de ANWB blijft de tunnel nog zeker tot 19.00 uur dicht. De tunnelbuis richting Amsterdam is wel open.

Rijkswaterstaat heeft de vluchtstrook vrijgemaakt zodat reizigers die vaststaan en op Schiphol hun vlucht moeten halen, kunnen omkeren en via een omleiding alsnog de luchthaven kunnen bereiken.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland zegt tegen NH Nieuws dat de tunnel moet worden geventileerd. Wat er precies brandde, is nog niet bekend.

Als er veel schade is, blijft de tunnel mogelijk langer afgesloten.