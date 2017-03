Nederlandse bedrijven in trek: veel meer overnames in 2016

Het aantal fusies en overnames op de Nederlandse markt is in 2016 met 12 procent toegenomen, blijkt uit onderzoek van accountantskantoor KPMG.

Er waren 647 transacties tegen 578 een jaar eerder. Bij een grote meerderheid van die transacties, 70 procent, ging het om een fusie van twee ondernemingen of een strategische overname van het ene bedrijf door het andere. Bij de overige transacties was tenminste één externe investeerder betrokken.

Onder de transacties in Nederland zaten afgelopen jaar een aantal grote deals. Zo nam het Amerikaanse Qualcomm de Nederlandse chipfabrikant NXP over voor 43 miljard euro. NN Group, het moederbedrijf van Nationale-Nederlanden, kreeg voor 2,5 miljard euro verzekeraar Delta Lloyd in handen. En kabelbedrijf Ziggo fuseerde met Vodafone Nederland - die laatste betaalde 1 miljard euro voor vijftig procent van de aandelen in het nieuwe bedrijf.

Populair

Nederland is populair als het gaat om fusies en overnames: in de rest van Europa en ook wereldwijd groeide het aantal transacties niet zo hard. Volgens KPMG heeft dat te maken met het gunstige financiële en bestuurlijke klimaat in Nederland.

Zo is het hier relatief goedkoop om een bedrijf over te nemen. In Noord-Amerika en Azië moet er gemiddeld een hoger bedrag op tafel komen. Nederland is in de ogen van buitenlandse partijen bovendien een politiek stabiel land met veel hoogwaardige bedrijven.