Alessandro Alessandroni, 'fluitje' uit spaghettiwesterns, overleden

A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More, The Good, the Bad and the Ugly. Het zijn niet alleen bekende filmtitels, maar ook uiterst invloedrijke werken uit de filmgeschiedenis.

Door de bijzondere beelden van regisseur Sergio Leone en de hoofdrollen van Clint Eastwood, Charles Bronson en andere sterren, maar zeker ook door de soundtracks van componist Ennio Morricone. Het karakteristieke fluitje dat steevast terugkeert in die muziek zullen velen zich herinneren, maar de man erachter is minder bekend. Alessandro Alessandroni heette hij. Hij is op 92-jarige leeftijd overleden in Rome. Alessandroni was zelf ook een bekend componist, orkestleider en multi-instrumentalist.