Interim-bondscoach Grim lijkt De Ligt in te ruilen voor Hoedt

Voor het eerst in twintig jaar wordt Oranje morgen tijdens een interland geleid door een interim-bondscoach. Grim volgt Jan Rab op, die in 1997 in het Parc des Princes op de bank zat bij een oefenduel met Frankrijk. Guus Hiddink was toen herstellende van een operatie aan zijn darmen.

Strakke koppies

Rond het middaguur stapten er voornamelijk strakke koppies uit de spelersbus. Grim kwam als tweede uit de bus en liep meteen het stadion in. Daley Blind stopte even voor een kort praatje en om een shirt te signeren. Het laatste kwartier van de training was openbaar voor de media.