Britse vrouw komt maar niet van haar man af; rechter weigert scheiding

De zaak roept veel vragen op in Engeland, merkt De Wit. "Bijvoorbeeld in het parlement, want steeds meer mensen zijn het er toch wel over eens dat het Engelse scheidingsrecht vernieuwd moet worden. Dat het aangepast moet worden aan de huidige tijd, omdat het tegenwoordig toch vrij normaal is om te scheiden."

"Veel huwelijken stranden tegenwoordig, zelfs al na korte tijd. En je hoeft niet persé mishandeld te zijn om te kunnen scheiden. Dat was 150 jaar geleden zo, dus er moet wel een verandering komen."

De Wit verwacht dan ook dat het laatste woord nog niet is gesproken over de Britse scheidingswet en dat er wellicht een nieuwe wet komt in de toekomst. Tini Owens moet het nu echter doen met het huidige scheidingsrecht en zal in hoger beroep moeten gaan, in een poging snel van haar man af te komen.