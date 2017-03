Slapen in een schilderij van Van Gogh: 'Net echt'

'Je durft bijna niks'

Intussen kunnen mensen logeren in het nagemaakte bed. Hoteleigenaar Sven Janssen stelt de kamer overdag open voor kijkers.

Voor de oplettende gast zijn er details in de kamer te vinden die niet kloppen met het schilderij. Zo zijn verwarmingsbuizen zichtbaar en zit er achter een deurtje een kleine televisie verstopt. Een verslaggever van Omroep Brabant mocht na de opening als eerste een nacht in de hotelkamer doorbrengen. "Je durft bijna niks aan te raken, zo echt is het. Het voelt alsof je een schilderij binnenstapt."