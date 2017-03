'Goede band met Máxima komt Argentijnse president van pas'

De uitstekende band met het Nederlandse koningspaar komt de Argentijnse president goed van pas, stelt Bessems. "Hij won in 2015 de verkiezingen met de belofte een eind te maken aan de economische crisis en de armoede. Maar vorig jaar zijn er 1,5 miljoen armen bij gekomen. Zijn populariteit is daardoor flink afgenomen, er is sociale onrust, er zijn veel demonstraties en voor 6 april is er een algemene staking uitgeroepen."

"Macri kan wel een succesje gebruiken. Een reis als deze kan goede pr betekenen."

Handel, hockey en Anne Frank

Het zwaartepunt van het bezoek ligt dan ook op economische activiteiten: er staat een economisch forum op de agenda en een bezoek aan de Rotterdamse haven. "De hernieuwde internationale oriëntatie van Argentinië biedt wederzijdse kansen", stelt de RVD. Het beleid van Macri is namelijk een stuk minder protectionistisch dan dat van zijn voorgangers.

"Je kunt zeggen dat wij belangrijker zijn voor Argentinië dan zij voor ons", stelt Bessems. "Nederland staat in hun top-10 van exportlanden en in hun top-3 qua investeringen. We importeren veel landbouwproducten: veel soja gaat via Rotterdam naar de Europese Unie. Voor Nederland is Argentinië een relatief kleine handelspartner."

Naast alle aandacht voor handelsbetrekkingen brengt Macri ook een bezoek aan het Anne Frank Huis, een hockeyclinic en demissionair premier Rutte. Voor vanavond is het staatsbanket gepland en morgen biedt Macri een balletvoorstelling aan in het Haagse theater Diligentia.