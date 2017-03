Ferrari-zege een zegen, maar Formule 1 is nog lang niet bloedstollend

Weinig Nederlanders zullen blij zijn geweest met de zege van Sebastian Vettel in Melbourne. Dat komt vooral door zijn aanvaringen met Max Verstappen en zijn klaagzang over de boordradio in 2016. Maar de overwinning van de Duitse Formule 1-coureur is goed nieuws voor de sport.

De koningsklasse van de autosport is de afgelopen jaren gedomineerd door Mercedes. Lewis Hamilton en Nico Rosberg waren nagenoeg onverslaanbaar. Ter illustratie: de overwinning van Max Verstappen in Barcelona werd op z’n minst mede mogelijk gemaakt door de dubbelcrash van het Mercedes-duo. De ‘Silberpfeile’ wonnen vorig jaar 19 van de 21 grands prix. Ze speelden met de concurrentie en maakten van de Formule 1 een voorspelbare show.

“Dat moet anders”, zei Ross Brawn vorige week op een persconferentie in Melbourne. “We willen naar een Formule 1-veld waarin alle teams kunnen winnen en niet één of twee teams. Dat is niet houdbaar”, aldus de Brit die in de Formule 1 een groot deel van het takenpakket van de weggestuurde heerser Bernie Ecclestone heeft overgenomen.

Entertainment

De 62-jarige Brawn maakte in het verleden als teambaas bij Benetton en Ferrari furore met Michael Schumacher en runde één seizoen een eigen team, dat prompt de titel greep. Nu is hij de man die de Formule 1 erbovenop moet helpen. Want de kijkcijfers dalen al jaren stevig en het veld is met tien teams ook wat magertjes.

Brawn zal het nooit hardop zeggen, maar hij zal dolblij zijn met de zege van Ferrari in Albert Park. Want zo’n eerste overwinning zet de toon. “We willen een competitief veld, we willen spanning. Formule 1 is topsport, maar vooral entertainment. Dat laatste is een beetje ondergesneeuwd”, zei hij voor de race.

Brawn werd op z’n wenken bediend. De Ferrari-fans, onder wie ook veel Aussies, ook. De scuderia bleef vorig seizoen op nul zeges steken. Die kater is nu in één klap weggespoeld.