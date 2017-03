40 jaar na ramp Tenerife is vliegen veiliger dan ooit

De gezagsverhouding in de cockpit speelde ook rol bij de vliegramp. Toen de KLM-gezagvoerder - zonder toestemming van de toren - de start inzette, merkte de boordwerktuigkundige nog op: "Is ie eraf dan"? Hij bedoelde daarmee: is die jumbo van Pan Am wel van de baan af?

Maar in die tijd duldde de gezagvoerder eigenlijk geen tegenspraak. Hij was de baas, tegen hem werd ook vaak opgekeken. Benno Baksteen, luchtvaartdeskundige en zelf 15 jaar KLM-piloot op de 747: "Er gold een traditioneel sterke rangorde. Maar er is, na Tenerife, wel wat gebeurd met die gezagsverhouding. Natuurlijk is de gezagvoerder nog steeds de baas, maar de drempel om je mond open te doen, ligt nu voor de andere bemanningsleden wel een stuk lager."

Als de gezagvoerder van de KLM-jumbo op Tenerife na die opmerking was gaan twijfelen, had hij wellicht de start afgebroken. En was een fataal ongeluk voorkomen.

Hieronder een terugblik op het ongeluk van veertig jaar geleden: