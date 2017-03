VS veroordeelt arrestatie betogers in Rusland

De VS heeft de arrestaties van honderden betogers in Rusland veroordeeld. In een verklaring worden de arrestaties een "belediging van democratische waarden" genoemd.

"We roepen de Russische regering op alle vreedzame betogers onmiddellijk vrij te laten", zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. Hij voegde eraan toe dat de VS bezorgd is over de arrestatie van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny.

Navalny had Russen opgeroepen te demonstreren tegen corruptie bij de Russische overheid. De respons was onverwacht groot. In heel Rusland gingen waarschijnlijk in totaal tienduizenden mensen de straat op.

Sinds de demonstraties uit onvrede over de parlementsverkiezingen van 2011, is er een strenge anti-demonstratiewet aangenomen. Op grond daarvan werden alleen al in Moskou honderden betogers opgepakt, ook Navalny. NOS-correspondent Groot Koerkamp noemt het dan ook bijzonder dat zoveel mensen het hebben aangedurfd te demonstreren.