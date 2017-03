Een onvermijdelijk ontslag en de mythe van Robben

Robben deelde zaterdag in Bulgarije volop in de Oranje-malaise. De aanvoerder en topspeler van Bayern München was onzichtbaar.

"Ook Robben wordt op een gegeven een mythe", waarschuwt Vermeulen. "Hij was erbij toen we kansloos van IJsland verloren en ook nu in Bulgarije, dat moeten we ook onder ogen zien. Zijn invloed op de wedstrijd was nihil, dat is schrikken."

"Bij Bayern is hij niet de enige ster en bij Oranje wel", reageert Adriaanse. "Bulgarije had alles goed afgedekt. Het probleem lag denk ik vooral op het middenveld, waar bijna niemand doorkwam."