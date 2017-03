Demonstreren in Wit-Rusland: 'Het is een nachtmerrie'

"Geachte burgers", schalt er zondagochtend door een megafoon op een plein in Minsk. "Het spijt ons, maar de actie die jullie van plan zijn, is niet toegestaan." Het aantal demonstranten op straat wordt haast overtroffen door de agenten van oproerpolitie OMON en veiligheidsdienst KGB.

Het is een weekend van protesten in Wit-Rusland, een land dat al 23 jaar met harde hand wordt geregeerd door president Aleksandr Loekasjenko. Het wordt ook wel 'de laatste dictatuur van Europa' genoemd. Een klein groepje demonstreert vandaag tegen de honderden arrestaties van gisteren. Maar volgens correspondent David Jan Godfroid maken ze geen enkele kans.

“Wij moeders hebben deze politiemannen gebaard", schreeuwt een vrouw op het plein woest. "Jullie zijn onze kinderen. Hoe kunnen jullie ons grijpen en slaan? Het is een nachtmerrie!”

In de reportage van Godfroid van gisteren uit de hoofdstad Minsk, was te zien hoe een van de oppositieleiders wordt gearresteerd. Een groep agenten in burger pakt hem bij zijn jas en stopt hem in een klaarstaand busje.