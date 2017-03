Toch geen avondcollege voor studenten in Wageningen

Het plan om ook 's avonds college te geven op de Wageningen Universiteit, is van de baan. De raad van bestuur ziet ervan af vanwege negatieve effecten voor zowel studenten als docenten.

Over de avondcolleges is veel te doen geweest. Toen de plannen een jaar geleden werden gepresenteerd, ontstond al meteen verzet van studenten. Er werd geklaagd over verminderde concentratie in de avond.

Bovendien zijn veel studentenavonden gevuld met sportactiviteiten of met bijbaantjes om het studieleven te kunnen betalen. Studenten voerden daarom actie tegen de avondcolleges.

Bakzeil

Voorzitter Fons Janssen van de Student Alliance Wageningen (SAW): "We zijn blij dat de raad van bestuur inziet dat avondcolleges niet het antwoord zijn. De universiteit haalt hiermee bakzeil."

Volgens de SAW toonde onderzoek in opdracht van de universiteit al eerder aan dat avondcolleges een negatief effect hebben. Er is een afname van concentratie en een verhoogde studiebelasting. Ook twee derde van de docenten staat er volgens onderzoekers negatief tegenover. "Zij vrezen voor de kwaliteit van het onderwijs en ervaren extra stress. Zo moeten ze andere activiteiten opgeven om ’s avonds les te kunnen geven."

Te weinig ruimte

Een van de redenen voor de avondcolleges was ruimtegebrek. Omdat het aantal studenten in Wageningen sinds 2007 is verdubbeld, werd gezocht naar mogelijkheden om de collegezalen beter te benutten. Dat kon door efficiënter te roosteren en meer digitaal les te geven, maar ook avondcolleges werden gezien als een optie.

Nu die van de baan zijn, vraagt de SAW zich af wanneer de universiteit gaat investeren in meer onderwijsruimte. "Volgens prognoses zal de universiteit de komende jaren nog verder groeien, van 10.700 studenten nu tot 15.700 in 2025. Zonder voldoende onderwijsplekken wordt het capaciteitsprobleem afgeschoven op studenten en docenten", zegt Janssen.