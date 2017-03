MotoGP: Vinales grijpt de zege in Qatar, Marquez naast podium

Glad circuit

De race begon vanwege regen en een glad circuit drie kwartier later. De van pole gestarte Vinales en Dovizioso maakten er een zinderend gevecht van, waarbij het stuivertje wisselen was aan kop.

Johann Zarco was de schlemiel van de dag. De Fransman werd de afgelopen twee jaar wereldkampioen in de Moto2, maakte in Doha zijn MotoGP-debuut en kende een superstart. Hij sloeg een gat van anderhalve seconde, maar gleed in de zesde ronde onderuit.