KNVB streeft ernaar in juni nieuwe bondscoach te benoemen

"Ik heb eerst met Hans van Breukelen gezeten. Daarna hebben we Danny Blind uitgenodigd om het gesprek bij te wonen en hem verteld dat we niet met hem verder willen. Blind is ermee akkoord gegaan. Hij is uit zijn functie ontheven, wat inhoudt dat hij het eens was met onze beslissing", legt Decossaux uit. "Voor de mens Danny Blind vind ik dit afschuwelijk. Ik zag alleen maar triestheid bij hem."

Of Blind slachtoffer is geworden van de chaos bij de voetbalbond wilde Decossaux niet zeggen. Na het succesvolle WK in Brazilië bleven de successen van Oranje namelijk uit. Het EK in Frankrijk werd misgelopen en ook plaatsing voor het WK in Rusland is ver weg. "Het heeft niet zo veel zin om terug te kijken", aldus Decossaux.