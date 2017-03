Bulgarije kiest voor pro-Europese voormalige premier

De parlementsverkiezingen in Bulgarije hebben een overwinning voor de voormalige premier Borisov opgeleverd. Zijn conservatieve pro-Europese GERB-partij haalde volgens twee exitpolls ruim 32 procent van de stemmen. Borisov is voor handhaving van de EU-sancties tegen Rusland.

De Socialistische Partij van ex-communisten werd tweede met 28 procent van de stemmen. De socialisten zijn voor het opheffen van de sancties en willen de economische banden met Rusland aanhalen. Ook beloofden ze hogere salarissen en pensioenen.

Turkije

Borisov zal vermoedelijk een coalitie vormen met een alliantie van drie nationalistische partijen. De alliantie profiteerde van de onvrede over de toevloed van migranten, die via Griekenland, Roemenië en Turkije binnenkwamen.

Daarnaast was er veel ergernis over de steun die de partij van de Turkse minderheid in Bulgarije uit Ankara ontving. Die partij deed voor het eerst aan de parlementsverkiezingen mee. Zo'n tien procent van de Bulgaren heeft een Turkse achtergrond.

Ergernis was er ook over het optreden van Turkije aan de andere kant van de grens. Leden van de Bulgaarse minderheid in Turkije zouden gedwongen worden om op de partij van de Turkse minderheid in Bulgarije te stemmen. Bulgaarse nationalisten protesteerden bij de Turkse grens.