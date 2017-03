Blind en Oranje: een ongelukkig huwelijk

Met het vertrek van bondscoach Danny Blind bij het Nederlands elftal komt na een jaar en acht maanden een einde aan een ongelukkig huwelijk. Oranje speelde onder Blind zeventien duels en won er maar zeven.

De coach werkte in het seizoen 2014/2015 als assistent van Guus Hiddink. Toen Hiddink vanwege tegenvallende resultaten werd ontslagen, werd Blind per 1 augustus 2015 naar voren geschoven als de nieuwe bondscoach. Zijn start was dramatisch met nederlagen tegen IJsland (0-1) en Turkije (3-0). Nederland wist zich daardoor niet te plaatsen voor het EK in Frankrijk.

Nu is kwalificatie voor het volgende grote toernooi, het WK in 2018 in Rusland, opnieuw ver weg en daar wordt Blind op afgerekend. Oranje moet nog vijf wedstrijden spelen. Zoals het zich nu laat aanzien moet Oranje alle duels winnen om nog kans te maken op deelname aan de eindronde in Rusland.