Zuinige zege Engeland, Schotland wint op valreep

Zonder zich bovenmatig in te spannen heeft Engeland in de WK-kwalificatiereeks gewonnen van Litouwen. Op Wembley werd het 2-0 en daarmee behouden de Engelsen de koppositie in groep F.

Jermain Defoe rondde halverwege de eerste helft een fraaie aanval af: Raheem Sterling deed het voorbereidende werk en de spits van Sunderland schoot van dichtbij binnen. Na ruim een uur maakte Jamie Vardy er 2-0 van na een snel uitgevoerde combinatie.

Eerder in de WK-kwalificatiereeks werd Malta al met dezelfde cijfers verslagen. Engeland is na vijf speelronden nog altijd zonder tegendoelpunten. Alleen in Slowakije liet het elftal van bondscoach Gareth Southgate punten liggen: 0-0.