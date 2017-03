Een Israëlische wielerploeg in Gent-Wevelgem, hoe zit dat?

De Israëlische ploegleider Ran Margaliot wil er wel iets over zeggen. Lopen zijn renners geen gevaar door onder de Israëlische vlag rond te rijden?

"We zijn niet naïef. We begrijpen dat het problematisch kan zijn. Maar we proberen er slim mee om te gaan. We gaan het niet opzoeken, het is niet ons doel om een politiek statement te maken. We zijn geen politieke beweging."

Niets te verbergen

"Maar tegelijkertijd willen we het ook niet verbergen. Dit is wie zijn, we komen uit Israël. Als ik de davidsster ga verbergen dan zou dat hetzelfde zijn als dat ik de andere renners zou opdragen om geen kruisje om hun nek te dragen", vindt Margaliot.

Bij de ploeg rijdt alleen nationaal kampioen Sagiv, die Gent-Wevelgem vandaag overslaat, met een shirt in de kleuren van de vlag en een davidster rond.