Verstappen: heb mijn best gedaan

Even leek het erop dat hij nog een plaats kon opschuiven. Max Verstappen kreeg in de slotfase van de Grand Prix van Australië de Fin Kimi Räikkönen in het vizier. De remmen weigerden echter mee te werken, waardoor de Nederlander op de vijfde plaats bleef steken. "Uiteindelijk ben ik rustig naar huis getoerd."

Inhaalslag

De vijfde plaats stemde de Nederlander van Red Bull enigszins tevreden. "Ik heb mijn best gedaan, meer zat er nu niet in", zei de coureur die vorig seizoen iedereen verbaasde met gedurfde inhaalacties. Daar kwam de jonge Limburger zondag niet aan toe. Duidelijk is dat het team nog een inhaalslag richting Ferrari en Mercedes moet maken. "We hebben werk te doen", zei Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo. "Ik heb er echter vertrouwen in dat we er in China weer staan.