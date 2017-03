Haase buigt ook in Miami voor Del Potro

Robin Haase is er niet in geslaagd de derde ronde bij het masterstoernooi van Miami te bereiken. In een vanwege regen verlate avondwedstrijd in Florida was de Hagenaar kansloos tegen de Argentijn Juan Martín del Potro: 2-6, 4-6.

Haase, die nog nooit van Del Potro heeft weten te winnen, had niets in te brengen tegen het snelle spel van de nummer 34 van de wereld. De eerste opslaggame won hij nog met moeite, maar door zwak serveren en te veel onnodige fouten ging de set verloren.

Haase ging daarna beter serveren. Maar nadat hij twee breekkansen had gemist, leverde de nummer 48 van de wereld in de negende game zijn opslagbeurt in en verloor hij de wedstrijd.