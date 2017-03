Robben blijft bij Oranje, De Vrij haakt af

Arjen Robben blijft bij het Nederlands elftal. In eerste instantie zou de aanvaller terugvliegen naar München, maar na het echec gisteren in Bulgarije, heeft de aanvoerder besloten om toch bij Oranje te blijven. Het is nog niet zeker of hij dinsdag tegen Italië in actie komt.

Vanmiddag vinden er in Nederland diverse gesprekken plaats. De KNVB gaat met bondscoach Danny Blind om de tafel. "Het lijkt me duidelijk dat we goed moeten praten", zei Jean-Paul Decossaux zondag voordat het Nederlands elftal in Sofia in het vliegtuig naar Amsterdam stapte.

De Vrij naar huis

Stefan de Vrij vliegt niet met het Nederlands elftal terug naar Nederland. De verdediger van Lazio kampt met een blessure aan zijn scheenbeen en zal zijn herstel in Italië voortzetten. Hij ontbreekt daarom ook komende dinsdag als Oranje in Amsterdam de oefeninterland met Italië afwerkt.

De Vrij was zaterdag al niet inzetbaar in de WK-kwalificatiewedstrijd in Sofia tegen Bulgarije, die door de ploeg van bondscoach Danny Blind met 2-0 werd verloren.