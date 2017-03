Al-Qaida-leider gedood bij Amerikaanse drone-aanval

Een leider van terreurgroep al-Qaida is gedood bij een drone-aanval van het Amerikaanse leger in Afghanistan. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt. De aanval zou op 19 maart hebben plaatsgevonden, en daarbij zou Qari Yasin zijn omgekomen.

Yasin zou verantwoordelijk zijn voor een aanslag op een hotel in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad in 2008. Daarbij kwamen tientallen mensen om, onder wie twee Amerikanen.

De al-Qaida-leider zou ook betrokken zijn geweest bij een aanslag in 2009 op een bus van het Sri Lankaanse cricketteam. Yasin had volgens het Pentagon ook banden met de Pakistaanse tak van de Taliban.

De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis zegt in een verklaring het volgende over de dood van Yasin: "De dood van Yasin is het bewijs dat terroristen die de islam zwartmaken en zich doelbewust richten op onschuldige mensen niet zullen ontkomen aan gerechtigheid."