'Duitse overheid kreeg waarschuwing aanslagpleger kerstmarkt Berlijn'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zou in het voorjaar al gewaarschuwd zijn voor Anis Amri, de man die op 19 december op een kerstmarkt en Berlijn twaalf bezoekers doodreed en tientallen mensen verwondde. Dat schrijft de Duitse krant Bild.

De politie zou het ministerie in maart al hebben laten weten dat Amri een gevaar vormde, schrijft Bild. Bild heeft een interne brief in handen waarin het volgende staat: "Met de informatie en bekentenissen die we nu hebben valt te voorspellen dat met Amri een terroristische gevaar dreigt in de vorm van een zelfmoordaanslag." Amri zou in Noordrijn-Westfalen hebben verbleven.

De uitgelekte brief zorgt ervoor dat de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Ralf Jäger verder onder druk komt te staan; sinds de aanslag groeit er al onvrede over zijn functioneren. Komende week moet Jäger getuigen voor een onderzoekscommissie.

Handlangers

Anis Amri reed op 19 december in Berlijn met een gekaapte vrachtwagen in op een mensenmassa. Amri sloeg op de vlucht. Een paar dagen later werd hij in de buurt van Milaan doodgeschoten door een politieagent. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd opgeëist door Islamitische Staat.

Afgelopen week werden in Istanbul drie mannen opgepakt in verband met de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Volgens Turkse media worden ze ervan verdacht banden te hebben met Amri. Het zou gaan om Duitsers van Libanese afkomst. Onduidelijk is wat hun rol was bij de aanslag.

Een week eerder werd ook al iemand opgepakt. Ook dat was een Duitse man, maar dan van Jordaanse afkomst. Hij zou ervan worden verdacht dat hij opdracht had gegeven tot de aanslag in Berlijn.