Zojuist is de zomertijd ingegaan en dat betekent dat de nacht een uurtje korter is. Om 02.00 uur is de klok een uur vooruit gegaan.

Vanaf nu blijft het 's avonds een uur langer licht, maar is het 's ochtends ook langer donker. De zomertijd geldt in alle landen van de Europese Unie en ook in de meeste andere Europese landen.

In het laatste weekend van oktober gaat de klok in alle landen van de EU en ook de meeste andere Europese landen weer een uur terug.