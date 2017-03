Politie Londen: dader aanslag handelde alleen

Khalid Masood, de man die woensdag een aanslag pleegde in Londen, handelde alleen. Dat stelt de politie in een verklaring. In een interview met de BBC zegt een chef van de Londense politie dat de kans bestaat dat de motieven van de man nooit duidelijk zullen worden.

"De motieven zouden wel eens met de dader mee het graf zijn ingegaan", zei hij. Bij de aanslag kwamen vijf mensen om, onder wie de dader, en raakte 50 mensen gewond. De aanslag duurde in totaal 82 seconden, zegt de politie.

Masood reed woensdag in de buurt van het Britse parlement met zijn auto in op voetgangers, stapte uit en stak een agent neer. Die overleed later aan zijn verwondingen.

Volgens de Metropolitan Police blijkt uit niets dat er vervolgaanslagen zijn gepland. Om misschien toch te kunnen achterhalen wat zijn motieven waren roept de politie iedereen op die informatie over Masood heeft zich te melden.

Aanhoudingen

Na de aanslag pakte de politie elf mensen op, daarvan zijn er inmiddels negen weer op vrije voeten. Twee mannen van 58 en 27 uit Birmingham blijven voorlopig vastzitten. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristische aanval. Twee vrouwen van 32 en 39 uit Manchester en Londen zijn op borgtocht vrij, maar blijven wel verdachte.