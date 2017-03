Erasmusbrug viert donker Earth Hour met lichtshow

Op de dag dat beeldbepalende gebouwen wereldwijd voor Earth Hour hun verlichting doven, is in Rotterdam de nieuwe verlichting van de Erasmusbrug gepresenteerd met een lichtshow. Tussen 20.00 en 20.30 uur werd de brug in verschillende kleuren gepresenteerd. Daarna ging de verlichting voor een uur uit.

Earth Hour is een prima moment om de nieuwe verlichting in gebruik te nemen, meldt de gemeente Rotterdam, omdat de nieuwe ledlampen 70 procent zuiniger zijn in gebruik. Het gaat niet alleen om de lampen van de pyloon en tuien, maar ook die boven de rijbaan en de sierverlichting aan de onderkant.