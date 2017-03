Voortvluchtige tbs'er opgepakt voor dubbele moord

De man die gisteravond werd opgepakt op verdenking van een dubbele moord in Arnhem, blijkt een voortvluchtige tbs'er te zijn. De 47-jarige man verrichtte voor zijn behandeling werk buiten de kliniek. Op 15 maart keerde hij niet terug naar de instelling.

De slachtoffers werden donderdag gevonden in een voormalig hotel in Arnhem. Het ging om de 81-jarige eigenaar van het hotel en een 73-jarige dakloze vrouw. De man kwam tijdens het onderzoek van de politie in beeld als verdachte van het misdrijf. Hij meldde zich gisteren zelf bij de politie in Arnhem.

Mogelijk heeft de verdachte korte tijd in het pand gezeten waar de slachtoffers donderdag werden gevonden. De politie heeft geen relatie tussen de verdachte en de slachtoffers kunnen vaststellen.

De tbs'er is in 2006 veroordeeld voor een geweldsdelict. Het Openbaar Ministerie geeft geen verdere details over die oude zaak.