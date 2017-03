Het gaat veel sneller in de Formule 1, maar je ziet het amper

Als het zondag droog blijft, zal de Grand Prix van Australië enkele minuten korter duren dan vorig jaar. De auto's zijn dit seizoen namelijk een stuk sneller, vooral in de bochten. Maar langs het circuit in Melbourne merk je daar weinig van.

Bernie Ecclestone sloeg de spijker al eens op de kop. "Het maakt het publiek niet uit of de auto’s in 1,25 rondrijden of in 1,20. Die seconden zie je toch niet. Ze willen spektakel zien", zei het gewezen opperhoofd van de Formule 1. In Australië kan hij weer gelijk krijgen. Het publiek is 'not easily impressed'. Het personeel langs de baan ook niet.