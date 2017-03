Nieuwe Eagles-trainer Maaskant: zie dit echt als interim-klus

In zijn clubloze periode werkte Maaskant vooral als voetbalanalist, veelal voor NOS Langs de Lijn. "In die rol heb ik ook goede dingen gezien van Go Ahead. De race is nog niet beslist. We hopen op nacompetitie, maar het gat met de ploegen daarboven is niet groot. We kunnen ons ook nog veilig spelen."

Mocht dat lukken, dan zal Go Ahead in de zomer opnieuw op zoek moeten naar een trainer. "Laten we hopen dat we straks in polonaise de gang uit lopen, maar dan is het voor mij ook echt klaar hier."