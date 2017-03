Giro 555 hoopt op tientallen miljoenen voor hongerend Afrika

De Samenwerkende Hulporganisaties starten vandaag een vijfdaagse actie om geld in te zamelen voor de hongerende bevolking in delen van Afrika. Door droogte dreigt een hongersnood in Jemen, Somalië, Zuid-Sudan en Nigeria. Zo'n 20 miljoen mensen zijn getroffen.

Op giro 555 is sinds maart ruim ruim 10 miljoen euro binnengekomen voor de actie Help Slachtoffers Hongersnood. Actievoorzitter Farah Karimi noemt dat een mooie start en zegt dat nu een tandje wordt bijgeschakeld. "We hopen dat we tientallen miljoenen kunnen inzamelen", zegt ze.

De vijfdaagse actie wordt afgetrapt met een hockeywedstrijd in Amstelveen. Dit weekend zal bij meer sportevenementen aandacht worden gevraagd voor giro 555. Onder meer de KNVB en NOC*NSF hebben verenigingen gevraagd om in actie te komen. Publiek bij het oefenduel Nederland-Italië, komende dinsdag in Amsterdam, wordt ook gevraagd om geld te doneren.

Woensdag eindigt de actie met een landelijke actiedag op radio en tv in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Aan de invulling daarvan wordt nog gewerkt. NPO Radio 2 doet de hele dag verslag van de gebeurtenissen en ook op NPO 1 is er dan aandacht voor de actie.