Go Ahead Eagles stelt Maaskant aan als trainer

Robert Maaskant volgt Hans de Koning op als trainer van Go Ahead Eagles. De 47-jarige Maaskant moet de club voor degradatie zien te behoeden.

Maaskant kwam als speler al uit voor de club uit Deventer, ging er in 1995 als assistent-coach aan de slag en werd in 2003 kortstondig hoofdtrainer op de Adelaarshorst, toen de club eerstedivisionist was.

Maaskants laatste club was NAC Breda. Ook daar moest hij proberen om de club in de eredivisie te houden, maar daar slaagde hij niet in.