Trump: we hebben een hoop geleerd over loyaliteit

"Er gaan erge dingen gebeuren met Obamacare en daar kun je weinig aan doen om het te verbeteren", voorspelde de president. Hij verwacht dat de Democraten binnen een jaar voorstellen doen om een deal met de Republikeinen te sluiten over hervormingen van het zorgstelsel. Wel zei hij dat "we een hoop geleerd hebben over loyaliteit, over het verkrijgen van stemmen en over de zeer geheimzinnige regels in zowel het Huis als de Senaat".

Trump sprak van "een interessant experiment" en zei dat hij zich nu gaat focussen op de hervorming van het belastingstelsel.