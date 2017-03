In Melbourne draait alles om de teamgenoot van Max

Dat is inderdaad de hamvraag. In de wintertests in Barcelona leken Verstappen en Ricciardo het tempo van concurrenten Mercedes en Ferrari niet te kunnen bijbenen. Speelde Red Bull Racing verstoppertje of kwam de auto echt snelheid te kort? "Ik heb het gevoel dat het gat naar Hamilton kleiner is geworden, maar het lijkt erop dat Ferrari juist een flinke jump voorwaarts heeft gemaakt."

Komst van Verstappen

Ricciardo werd vorig jaar na vier grands prix verrast door de komst van een nieuwe teamgenoot. Daniil Kvyat werd gedegradeerd naar Toro Rosso, Verstappen maakte de sprong naar topteam Red Bull Racing.

Het is de Australiër erg goed bevallen. "Ik houd ervan als een teamgenoot me tot het uiterste pusht. Ik geloof in mezelf en in Max. We kunnen het team samen nog een stap verder brengen. Zo werkt dat echt. Het is ook prettig dat het team ons erg vrij laat en onszelf laat zijn. Teamorders zijn ook nog niet aan de orde. Ze laten ons racen."