Overheid houdt veel meer over dankzij economische groei

De Nederlandse overheid hield afgelopen jaar 2,9 miljard euro over op de begroting. Dat is veel meer dan eerder gedacht. In februari verwachtte minister Dijsselbloem van Financiën dat er zo'n 200 miljoen euro zou overblijven.

Het is voor het eerst sinds 2008 dat Nederland een overschot heeft op de begroting, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2015 was er nog een tekort van ruim 14 miljard euro. Op het dieptepunt van de crisis kwam het tekort zelfs op 33,5 miljard euro uit.

Dat het nu zo goed gaat met de financiën komt door de economische groei. Die is door het CBS nog iets naar boven bijgesteld. Afgelopen jaar groeide de economie met 2,2 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan uit eerdere cijfers naar voren kwam.

Schuld

Consumenten geven meer geld uit en dat betekent dat de overheid meer belastinginkomsten binnen krijgt. Tegelijkertijd hoeft er minder geld uitgetrokken te worden voor werkloosheidsuitkeringen omdat meer mensen een baan hebben. Ook hoefde de overheid bijna 1 miljard minder aan rente te betalen over de overheidsschuld.

Die schuld is iets teruggelopen. "Het is nog steeds meer dan 430 miljard, maar het gaat langzaam de goede kant op", zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS. De schuld komt uit op 62 procent van het bruto binnenlands product. In Europees verband is een grens van 60 procent afgesproken. "Als we een overschot blijven boeken, is die grens binnen handbereik", aldus Van Mulligen.

Later vandaag komt het Centraal Planbureau met de verwachtingen voor de economie voor de komende jaren.