Fox News haalt 'liegende' analist van de zender

Het Amerikaanse Fox News heeft een analist van de zender gehaald. Hij beweerde dat de Britse geheime dienst betrokken was bij spionage door de regering-Obama van Donald Trump.

Analist Andrew Napolitano zei vorige week dat hij drie bronnen binnen de geheime dienst had gesproken die bevestigden dat Obama opdracht had gegeven om Trump door de Britse geheime dienst in de gaten te laten houden. Toen Trumps woordvoerder die bewering vervolgens aanhaalde in een persconferentie, reageerden de Britten furieus. Een dag later bood het Witte Huis excuses aan.

Volgens Amerikaanse media heeft Fox News de analist nu definitief vaarwel gezegd. Hij werkte voor de nieuwszender sinds 1998 en was daarvoor rechter.

Geen spionage

Trump beweerde begin deze maand op Twitter dat zijn voorganger Obama zijn telefoons had laten afluisteren. Het kamp-Obama sprak de beschuldigingen direct tegen.

FBI-directeur James Comey zei gisteren dat er geen enkel bewijs is dat de tweets van Trump ondersteunt. Ook de Senaat kon geen bewijs vinden.