'Paus Franciscus in oktober naar Zuid-Sudan'

Paus Franciscus brengt in oktober een bezoek aan Zuid-Sudan. Bisschop Erkolano Tombe van de stad Yei heeft dat te horen gekregen van het Vaticaan, meldt persbureau Reuters. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt.

De paus heeft al vaker gezegd dat hij naar Zuid-Sudan wil om over vrede te preken. Tot nu toe werd een bezoek te onveilig gevonden vanwege het geweld in het land.

Zuid-Sudan is onafhankelijk sinds 2011, toen het zich losmaakte van buurland Sudan. Eind 2013 brak er een burgeroorlog uit, door de strijd tussen president Kiir en zijn voormalige vicepresident Machar.

Wapens in plaats van eten

Ook strijden diverse etnische groepen met elkaar. De burgeroorlog heeft al duizenden levens gekost. Door het geweld, maar ook door aanhoudende droogte, is ook hongersnood ontstaan.

Volgens de Verenigde Naties hebben 5,5 miljoen van de 12 miljoen mensen in het land een structureel gebrek aan voedsel.

De VN zegt dat de regering van Zuid-Sudan de situatie alleen maar verergert door de enige inkomsten van het land, uit olie, te investeren in wapens in plaats van in eten voor de bevolking.