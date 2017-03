ING trekt zich terug uit Dakota-pijpleiding

ING heeft zich teruggetrokken uit het omstreden Dakota-oliepijpleidingproject in de Verenigde Staten. De bank heeft een lening van 120 miljoen dollar verkocht. Aan wie, maakt ING niet bekend.

De bank heeft gesproken met leden van de Standing Rock Sioux-indianenstam en in die gesprekken is ING duidelijk gemaakt dat de stam het zeer op prijs zou stellen als de bank zich zou terugtrekken, ook al wordt de aanleg daardoor niet tegengehouden. Volgens leden van de stam zijn hun belangen en status als soeverein volk niet gehonoreerd door de Amerikaanse overheid. In een reactie zegt de stam blij te zijn met de stap van ING.

De onbekende koper van de lening onderschrijft volgens ING het belang van een respectvolle dialoog met de stam en andere betrokken groepen. ING heeft verlies geleden door de verkoop en loopt nog wel alle risico's als de lenende partij in gebreke blijft. Eerder besloot ABN Amro zich al terug te trekken uit het project.

De regering-Obama legde de bouw van de leiding door het indianengebied stil na veel protesten. Maar president Trump gaf er daarna weer toestemming voor.