Movistar-renners duwen elkaar, maar winnen toch

Movistar heeft de ploegentijdrit in de Ronde van Catalonië gewonnen. De ploeg van kopman Alejandro Valverde was in de 41 kilometer rond Banyoles twee seconden sneller dan BMC. Sky, met Chris Froome in de gelederen, eindigde als derde op 46 seconden van Movistar.

De winst van Movistar kwam niet geheel op een eerlijke manier tot stand. Onderweg duwde José Rojas twee keer zijn ploeggenoten. Dat is in een ploegentijdrit niet toegestaan. Rojas, die nog wel gehuldigd werd als nieuwe leider, kreeg na de ceremonie drie minuten tijdstraf aan zijn broek. Ook twee ploeggenoten werden gestraft. Alejandro Valverde is nu de nieuwe leider.

Nederlandse ploegen

Lotto-Jumbo, met onder anderen Steven Kruijswijk en Robert Gesink, werd zevende op 1.44. Roompot-Nederlandse Loterij, dat door het drie minuten later gestarte Movistar ingehaald werd, reed van de 25 ploegen de 20ste tijd: 3.45 achter de Spaanse winnaar.