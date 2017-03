Verkiezingsuitslagen vertraagd door opkomst, formulieren en software

In de Friese gemeente Dongeradeel, de op een na traagste, is men nog steeds gefrustreerd. Teamleider verkiezingen Siebo de Graaf is niet te spreken over de gang van zaken rond het uitslageninvoer systeem OSV.

"We zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken in het diepe gegooid. Eerst mochten we het systeem niet gebruiken, maar een week van tevoren kregen we toch de cd-rom opgestuurd. We merkten bij het invoeren dat het heel traag werkte. Steeds een zandlopertje in beeld. En als je een klein foutje probeerde te herstellen, moest je het hele stembureau opnieuw doen. Dan had je zo een kwartier werk voor niets gedaan."

Overstappen op computer

Toen Dongeradeel de uitslag uiteindelijk midden in de nacht had ingevoerd, was het ANP niet bereikbaar. "Ik kreeg een ingesprektoon. Toen vond ik het wel even genoeg, we handelen het morgen wel af, dacht ik. We waren inmiddels zo'n 20 uur aan het werk, dan is het op een gegeven moment wel klaar."

De Graaf vindt dat de huidige methode niet te handhaven is. "We moeten ons echt afvragen of we van de gemeentes mogen vragen dat ze dezelfde avond nog met de uitslag komen. Of we moeten toch overstappen op de computer."

Vertraging

Ook het ANP heeft een kater overgehouden aan de uitslagenavond. Hoofdredacteur Marcel van Lingen vindt dat minister Plasterk te snel heeft besloten om geen computers te gebruiken: "Een in de kern verstandig politiek besluit om hacken te voorkomen, is niet goed uitgewerkt en voorbereid. Daardoor werden de tellers in de gemeenten eigenlijk voor een onmogelijke taak gesteld. Dat leverde een urenlange vertraging op".

Hij hoopt dat het bij de verkiezingen voor de gemeenteraden volgend jaar beter gaat. "Hopelijk is dit een goede les om het beter te doen. Daarbij moeten we niet te bang zijn voor het digitale. Het risico op hacking moet vanuit de overheid goed voorkomen worden. En dat kan", zegt Van Lingen.

De vertraging op de uitslagenavond was niet de enige tegenslag. Op de verkiezingsdag hadden zeker 22 gemeenten problemen met lokale tekorten aan stembiljetten. Onder meer Nijmegen, Den Haag, Amsterdam, Enschede, Amersfoort, Utrecht en Arnhem werden verrast door de hoge opkomst in sommige stembureaus.