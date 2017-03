Advies: Nederland moet geen last hebben van brexit

De Nederlandse burgers en handel moeten geen negatieve gevolgen ondervinden van de brexit, de uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Dit is het belangrijkste advies van de twee brexit-rapporteurs aan de Nederlandse regering en Tweede en Eerste Kamer.

Naar aanleiding van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk zijn CDA-Kamerlid Omtzigt en PvdA-Kamerlid Maij gevraagd om de gevolgen voor Nederland te onderzoeken en in een rapport doen zij een aantal aanbevelingen.

Speelbal

De rechten van de nu in Groot-Brittannië wonende Nederlanders moeten gegarandeerd blijven. Dat moet topprioriteit hebben en het moet zo snel mogelijk geregeld worden, staat in het verslag. "Het is niet meer dan eerlijk en rechtvaardig om ze deze zekerheid zo spoedig mogelijk te geven." De rapporteurs willen niet dat die Nederlanders een "speelbal" worden van economische en andere belangen.

Verbondenheid

Ook moet de hechte en vrije handelsrelatie tussen Nederland en Groot-Brittannië behouden blijven. Het land is een zeer belangrijke handelspartner; Nederland verdiende in 2015 ruim 20 miljard euro aan export. "Nederland heeft dan ook veel te verliezen bij een brexit waarbij elke verbondenheid met de Europese markt verloren gaat." De rapporteurs adviseren dat er bij de uittredingsonderhandelingen een nieuwe handelsovereenkomst tot stand komt.

Ook willen Omtzigt en Maij dat de Tweede Kamer nauw betrokken blijft bij de onderhandelingen en dat er een onderzoek komt naar de gevolgen van de brexit voor de Europese begroting. Ook moet Groot-Brittannië blijven samenwerken met Europa op het nucleair gebied.

Brexit-top

EU-voorzitter Tusk neemt al een voorschot. Hij heeft een speciale brexit-top aangekondigd voor 29 april. Daar wordt besproken hoe de EU de komende twee jaar gaat onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk. Volgens Tusk moet de top duidelijkheid en zekerheid bieden aan burgers, bedrijven en lidstaten over de gesprekken met Groot-Brittannië. De hoofdrolspeler van de brexit is overigens niet uitgenodigd; het is dus een top met 27 EU-landen.