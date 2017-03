Dassen in Limburg krijgen camerabewaking

De stichting Das en Boom maakt zich grote zorgen over de dassen in Limburg. Dassenburchten worden er geregeld uitgegraven, vernield of bedekt met puin en mest. Volgens de stichting wordt er ook geregeld op dassen geschoten door jagers of boeren die vinden dat de dieren overlast veroorzaken. De stichting gaat daarom een aantal dassenburchten bewaken met camera's.

Das en Boom onderzocht vorige week zo'n zeventig dassenburchten in Limburg. Bij bijna de helft van de burchten werden misstanden vastgesteld. Met camerabewaking hoopt de stichting de problemen in de toekomst te voorkomen, meldt 1Limburg.

Wurgstrik

Volgens Jaap Dirkmaat van de stichting spelen de problemen niet alleen in Limburg. Ook in Drenthe, Brabant en Friesland gaat het niet goed met de das. Het onderzoek is gedaan in Limburg, omdat daar de meeste dassen zitten.

De dassen worden op verschillende plekken dood gevonden. Soms hebben ze een wurgstrik om hun nek en sommige jagers en boeren schieten de dieren neer. "Ze denken dat ze aan hun gewassen zitten en ziektes meedragen, maar we hebben 200 aangereden dassen laten onderzoeken en geen van hen bleek ziek te zijn", zegt Dirkmaat.

In eerste instantie worden binnenkort op een paar plekken camera's opgehangen. Maar er moeten volgens Dirkmaat op meer plekken beelden worden gemaakt. "We beginnen een crowdfundingproject om zo snel mogelijk aan meer camera's te komen." De films worden bekeken door vrijwilligers.