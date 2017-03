Ruim één op de zes pubers kan slecht lezen

Steeds meer vijftienjarigen hebben moeite met lezen, blijkt uit onderzoek van Stichting Lezen en Schrijven. Het lukt ruim één op de zes jongeren niet om een brief van de gemeente te lezen of ondertiteling van een film te volgen. In 2003 was dat nog 11,5 procent.

Stichting Lezen en Schrijven maakt zich zorgen over de trend, zegt directeur Merel Heimens Visser in het NOS Radio 1 Journaal. "Het zijn de laaggeletterden van de toekomst waar we mee te maken hebben." Hoe lager het lesniveau, hoe groter het probleem, blijkt uit de cijfers. Op mbo-2 niveau kan zelfs een op de drie jongeren slecht lezen.

"Het begint bij de ouders"

Wat de precieze reden is, kan Heimens Visser niet zeggen. "Wel zien we dat er weinig aanvullende taalprogramma's zijn voor twaalf- tot achttienjarigen. Ook speelt de opleiding van ouders een grote rol. Als een ouder laaggeletterd is, is de kans dat het kind dat ook wordt drie keer zo groot. Veel programma's zijn gericht op kinderen en niet op ouders, dus dat moet veranderen."

De directeur erkent dat het basisonderwijs cruciaal is voor de taalontwikkeling van een kind, maar het begint veel eerder. "Veel kinderen hebben ouders die vooral televisie kijken, die geen boeken of kranten lezen. Dan loop je al vroeg een achterstand op die je niet inhaalt in je schoolcarrière."

Jongeren lezen meer dan vroeger

Het Sectiebestuur Nederlands van Levende Talen, de belangenvereniging van docenten Nederlands, vindt dat het onderzoek niet genegeerd mag worden, hoewel het wel een positieve ontwikkeling ziet. Voorzitter Paula Bosch: "De jeugd leest veel meer dan enkele decennia geleden. Dat komt onder meer door hun mobiele apparaten. Ook communiceren ze de hele dag."

Bosch vindt ook dat ouders daar een belangrijke rol in moeten spelen. "Ze moeten blijven communiceren met kinderen en ze in aanraking brengen met de Nederlandse taal als ze dat zelf niet kunnen." De voorzitter maakt zich overigens geen zorgen over de ontwikkeling: "De tijden veranderen en ik hoop dat het onderwijs ook mee gaat veranderen."

Volgens Stichting Lezen en Schrijven zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. Twee derde daarvan is autochtoon.