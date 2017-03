Wandelaars in Drentsche Aa-gebied bedreigen beschermde vogels

Veel wandelaars in het Drentsche Aa-gebied wijken van de paden af en daarmee storen ze broedende vogels. Volgens bioloog Alewijn Brouwer is een aantal zeldzame vogels al uit het gebied verdwenen.

Staatsbosbeheer richtte het gebied rondom het Deurzerdiep vorig jaar opnieuw in. Er werden onder meer nieuwe wandelpaden aangelegd. Maar veel mensen lopen nog steeds de oude routes, die nu dwars door het gebied lopen waar de natuur zich juist moet ontwikkelen.

Volgens de bioloog zijn met name loslopende honden een groot probleem. "Een niet-aangelijnde hond is onvoorspelbaar en kan vogels opjagen. Een keer een wandelaar met een hond in het natuurgebied is niet erg. Maar als dit vijf keer op een dag gebeurt, dan vliegt bijvoorbeeld een grutto weg en verlaat hij zijn nest", zegt hij tegen RTV Drenthe.

Regels

Langs de paden staan borden waarop de regels staan, zegt de boswachter van het gebied, Kees van Son. Maar die borden hebben dus weinig zin.

Volgens de boswachter lezen veel wandelaars de waarschuwingen niet goed en weten ze dus niet dat ze de oude paden niet meer mogen gebruiken. "Ze wijken niet uit onwil van de route af, ze zijn gewoon nieuwsgierig. Het zou mooi zijn als mensen zich er bewust van worden wat ze verstoren als ze met loslopende honden komen en niet op de paden blijven."

De boswachter benadrukt dat niet alleen vogels worden gestoord door de wandelaars in het gebied. Ook andere dieren zoals bevers kunnen last hebben van de drukte.