Belastingadviseurs frauderen voor bijna 3 miljoen euro

Het opsporingsteam van de FIOD heeft vijf belastingadviseurs opgepakt vanwege fraude. De vijf zouden de Belastingdienst voor in totaal 2,7 miljoen euro hebben opgelicht.

De FIOD deed de afgelopen twee weken invallen in kantoren en woningen in Stein, Rijssen, Hoorn, Purmerend, Hendrik-Ido-Ambacht en Wezep. Er is beslag gelegd op bankrekeningen, woningen en auto's. Op één adres werd 185.000 euro aan contant geld gevonden.

Aftrekposten

Volgens de FIOD hebben de adviseurs bij de belastingopgaven ten onrechte een aantal aftrekposten opgevoerd. Hiervoor werden soms vervalste documenten gebruikt. Een speciaal team van de FIOD wist de valse aangiften door middel van data-analyse op te sporen.

De Belastingdienst gaat de aangiften van 6000 klanten van de adviseurs opnieuw bekijken. Ook is aan de klanten zelf gevraagd om het formulier nog eens te controleren. De dienst benadrukt dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor de eigen aangifte, ook als die door een adviseur is ingevuld.