Honkbalcoach Meulens baalt van 'onacceptabele' fouten

'Eén foutje wordt genadeloos afgestraft'

Ook pitcher Rick van der Hurk hield een rotgevoel over aan de halve finale. De startende werper kwam tegen Puerto Rico al snel in de problemen en werd na twee innings vervangen. "In zulke wedstrijden telt iedere bal. Eén foutje wordt op dit niveau genadeloos afgestraft."

Van der Hurk kreeg vijf hits, waaronder twee homeruns, om de oren. "Met twee slag op het bord gooide ik een 'curvebal' die ik liet hangen in de slagzone. Die werd gelijk over de muur geslagen. Dat had nooit mogen gebeuren", baalde Van den Hurk.

In de tweede inning kreeg hij nog een homerun om de oren, waarna hij van de heuvel werd gehaald. "Ik hoopte de hele wedstrijd te blijven staan, maar in zo'n play-offduel heb je niet de ruimte om foutjes even snel recht te zetten."

De andere Nederlandse werpers waren effectiever, met Kenley Jansen als absolute uitblinker. De speler van de Los Angeles Dodgers gooide in de negende inning met negen ballen drie man uit. "Die jongen heeft een geweldige arm. Het was genieten om hem aan het werk te zien."

Dat was wel direct de enige inning die Jansen gooide, waarna Puerto Rico in de elfde inning alsnog toesloeg. Van der Hurk keek met trots terug op het toernooi van Oranje. "We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld en een geweldig toernooi gedraaid. Enorm teleurstellend dat het net niet onze kant op is gevallen."