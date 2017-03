'Als Dost niet speelt bij Oranje zal Blind wat beleven'

Over de in te vullen plekken in het hart van de defensie wordt aan tafel weinig gediscussieerd. Dat moeten De Vrij en Hoedt worden, het vaste duo van Lazio in Italië. Maar de doelman? Dat is lastiger.

Ten Napel kiest voor Jeroen Zoet van PSV. "Die speelt elke week en de anderen niet. Simpel."

"Ik denk toch dat hij voor Jasper Cillessen kiest", reageert Avsaroglu. "Hij speelt de bekerduels voor Barcelona in Spanje en dat heeft hij goed gedaan. Blind heeft Zoet er al eens eerder uitgehaald. Ik weet niet of hij wel vertrouwen heeft in hem."

Ten Napel: "Dan moet je hem niet selecteren. Als je Zoet nu niet op doel zet kun je hem beter in de kliko gooien."