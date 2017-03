Na druk van IOC accepteert olympische golfbaan eindelijk vrouwen

Ook golfsters mogen in de toekomst op de olympische golfbaan van Tokio een balletje slaan wanneer het hen uitkomt. Dit is gebeurd op gezag van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Vrouwen kwamen tot voor kort niet in aanmerking voor een volledig lidmaatschap van de Kasumigaseki Country Club. Er gold tevens een regel dat de golfbaan op zondag alleen toegankelijk was voor mannen.

Het IOC dreigde een andere onderkomen voor de Olympische Spelen te zoeken, nadat het lucht had gekregen van de vrouw-onvriendelijke reglementen. De Kasumigaseki Country Club zwichtte voor de kritiek en besloot na een stemming om de regels aan te passen.

Eerdere voorbeelden

Diverse internationale golfbanen pasten de voorbije jaren hun regels aan om een lidmaatschap voor vrouwen mogelijk te maken.

Het bestuur van de befaamde baan in het Schotse St. Andrews veranderde in 2014 de reglementen. In 2012 mochten ook vrouwen lid worden van de Augusta National, de club waar jaarlijks 'The US Masters' worden gespeeld.