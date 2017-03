De sport van dinsdag bij de NOS

De halve finale van de Nederlandse honkballers bij de World Baseball Classic en de voorbereiding van het Nederlands elftal op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije komend weekeinde vormen de hoofdmoot van deze dinsdag.

Oranje gaat vanmorgen eerst trainen, waarna om 14.45 uur bondscoach Danny Blind een persconferentie geeft. Beide onderwerpen komen aan bod op NOS.nl.

In het Sportjournaal en Nieuwsuur doet Bert Maalderink verslag van de dag van Oranje, dat twee duels in het vooruitzicht heeft. Zaterdag moet gewonnen worden van Bulgarije, drie dagen later kan het internationaal aanzien verder opgepoetst worden als Italië in Amsterdam te gast is voor een oefeninterland.

Honkbal en wielrennen

Een samenvatting van de halve finale van het WBC van Nederland tegen Puerto Rico is te zien in het Lunchjournaal en het Sportjournaal. Ook de tweede etappe van de Ronde van Catalonië - een ploegentijdrit - komt voorbij.